В Минобороны подтвердили отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вчера количество огневых провокаций со стороны боевиков несколько увеличилось

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 2 января 2019 года, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауты.

По данным Минобороны, вчера количество огневых провокаций со стороны боевиков, по сравнению с предыдущими сутками, несколько увеличилось. В частности, боевики дважды нарушили режим перемирия на Луганском направлении и трижды - на Донецком направлении.

"В целом в течение минувших суток зафиксировано 5 вражеских обстрелов. За сутки ни один украинский защитник не погиб и не был ранен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за прошедшие сутки, 2 января 2019 года, пересекли 19,5 тыс. человек и 2,6 тыс. машин.

Как писало РБК-Украина, в зоне ООС на Донбассе ищут военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, который мог попасть в плен. Военный исчез в ночь с 28 на 29 декабря 2018 года.