У Міноборони підтвердили відсутність втрат серед українських військових на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Вчора кількість вогневих провокацій з боку бойовиків дещо збільшилася

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 2 січня 2019 року, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Праути.

За даними Міноборони, вчора кількість вогневих провокацій з боку бойовиків, порівняно з попередньою добою, дещо збільшилася. Зокрема, двічі бойовики порушили режим перемир’я на Луганському напрямку та тричі - на Донецькому напрямку.

"Загалом протягом минулої доби зафіксовано 5 ворожих обстрілів. За добу жоден український захисник не загинув і не був поранений", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 2 січня 2019 року, перетнули 19,5 тис. осіб та 2,6 тис. машин.

Як писало РБК-Україна, в зоні ООС на Донбасі шукають військовослужбовця 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, який міг потрапити в полон. Військовий зник в ніч з 28 на 29 грудня 2018 року.