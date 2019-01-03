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У Міноборони підтвердили відсутність втрат серед українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 12:48
У Міноборони підтвердили відсутність втрат серед українських військових на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Вчора кількість вогневих провокацій з боку бойовиків дещо збільшилася

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 2 січня 2019 року, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Праути.

За даними Міноборони, вчора кількість вогневих провокацій з боку бойовиків, порівняно з попередньою добою, дещо збільшилася. Зокрема, двічі бойовики порушили режим перемир’я на Луганському напрямку та тричі - на Донецькому напрямку.

"Загалом протягом минулої доби зафіксовано 5 ворожих обстрілів. За добу жоден український захисник не загинув і не був поранений", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 2 січня 2019 року, перетнули 19,5 тис. осіб та 2,6 тис. машин.

Як писало РБК-Україна, в зоні ООС на Донбасі шукають військовослужбовця 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, який міг потрапити в полон. Військовий зник в ніч з 28 на 29 грудня 2018 року.

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