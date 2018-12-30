В Минобороны подтвердили отсутствие потерь в рядах ООС

Иллюстративное фото (УНИАН)

Количество обстрелов на Донбассе уменьшилось почти вдвое

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 29 декабря, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауты.

По данным Минобороны, количество обстрелов со стороны пророссийских боевиков, по сравнению с предыдущими сутками, уменьшилось почти вдвое. В целом на протяжении прошлых суток зафиксировано 6 обстрелов со стороны боевиков. Украинские военные трижды открывали огонь в ответ.

"В течение минувших суток ни один военнослужащий из состава объединенных сил не пострадал", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, Россия готовит химическую атаку на оккупированном Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что с начала года на Донбассе пограничники Донецко-Луганского регионального управления задержали 154 члена незаконных вооруженных формирований. Кроме того, с начала текущего года было отказано в пропуске почти семи тысячам человек.