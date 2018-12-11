В Минобороны подтвердили отсутствие потерь в рядах украинских военных на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 12 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 10 декабря 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 12 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, потерь в рядах ООС нет.

Кроме того, по состоянию на 12 часов 11 декабря на Донбассе уже зафиксировано 4 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, обстрелы зафиксированы вблизи Песков, в районе Чермалыка, вблизи Марьинки и Красногоровки. Потерь среди украинских военных с начала текущих суток в результате боевых действий нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области в результате обстрела боевиков поврежден водопровод, это привело к прекращению водоснабжения в Золотом, город остался без воды.

Также сообщалось, что вечером 10 декабря боевики обстреляли пограничников на блокпосту перед контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" под Донецком.