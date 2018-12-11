У Міноборони підтвердили відсутність втрат у лавах українських військових на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 12 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 10 грудня 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 12 обстрілів з боку проросійських бойовиків, втрат у лавах ООС немає.

Крім того, станом на 12 годину 11 грудня на Донбасі вже зафіксовано 4 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, обстріли зафіксовані поблизу Пісків, в районі Чермалика, поблизу Мар’їнки та Красногорівки. Втрат серед українських військових від початку поточної доби внаслідок бойових дій немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено водопровід, це призвело до припинення водопостачання у Золотому, місто залишилося без води.

Також повідомлялося, що увечері 10 грудня бойовики обстріляли прикордонників на блокпосту перед контрольним пунктом в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" під Донецьком.