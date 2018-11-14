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В Минобороны подтвердили отсутствие потерь в рядах украинских военных на Донбассе

Новости » Происшествия    14.11.2018 - 13:05
В Минобороны подтвердили отсутствие потерь в рядах украинских военных на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Вчера боевики 8 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 13 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера боевики 8 раз обстреливали украинские позиции, подразделения ООС 6 раз открывали огонь в ответ. Кроме того, по данным разведки вчера на Донбассе было ликвидировано двоих боевиков, еще 5 ранены.

"Потерь в результате боевых действий в подразделениях защитников Украины за минувшие сутки нет", - сообщил Гуцуляк.

Также, по информации Минобороны, по состоянию на 12:00 14 ноября на Донбассе уже зафиксировано 3 обстрела со стороны пророссийских боевиков. Потерь в результате боевых действий в рядах ООС нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированном Донбассе танки и гаубицы боевиков.

Добавим, также сообщалось, что Следом РФ открыл три новых дела против украинских военных, которых обвиняют в "обстрелах" гражданских объектов.

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Темы: Новости ООС
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