У Міноборони підтвердили відсутність втрат у лавах українських військових на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Вчора бойовики 8 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 13 листопада 2018 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора бойовики 8 разів обстрілювали українські позиції, підрозділи ООС 6 разів відкривали вогонь у відповідь. Крім того, за даними розвідки вчора на Донбасі було ліквідовано двох бойовиків, ще 5 поранено.

"Втрат внаслідок бойових дій у підрозділах захисників України протягом минулої доби немає", - повідомив Гуцуляк.

Також, за інформацією Міноборони, станом на 12:00 14 листопада на Донбасі вже зафіксовано 3 обстріли з боку проросійських бойовиків. Втрат внаслідок бойових дій у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що місія ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі танки і гаубиці бойовиків.

Додамо, також повідомлялося, що Слідком РФ відкрив три нові справи проти українських військових, яких звинувачують в "обстрілах" цивільних об'єктів.