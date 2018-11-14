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Слідком РФ відкрив три нові справи проти українських військових

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 11:59
Слідком РФ відкрив три нові справи проти українських військових
Фото: Слідчий комітет РФ (sledcom.ru)

Українських військових звинуватили в "обстрілі" населених пунктів на Донбасі

Слідчий комітет Російської Федерації (РФ) відкрив три нові справи проти українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу російського відомства.

Як повідомляється, російське слідство звинувачує українських військових в "артилерійських обстрілах" населених пунктів на окупованому Донбасі, в результаті яких отримують поранення мирні жителі.

Зокрема, в Слідкомі РФ заявили, що 8 листопада українські військові нібито обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури в окупованому селі Мар'ївка (Луганська область), в результаті чого загинув мирний житель, а 12 листопада українські військові нібито обстріляли цивільні об'єкти в Золотому, поранення отримав мирний житель.

Крім того, в Слідкомі РФ заявляють, що українські військові в період з 1 вересня по 31 жовтня 2018 року в ході "обстрілу" "знищили або частково зруйнували 103 житлових будинки". Також у РФ українських військових звинувачують у пошкодженні газопроводу, лінії електропередач в Новоазовському районі, Ясинуватій, Слов'яносербську та Первомайську.

"Головним слідчим управлінням СК Росії порушено ще три кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором Російської Федерації)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що проросійські бойовики за добу, 13 листопада, 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, втрат у лавах ООС немає.

Додамо, також повідомлялося, що в Кабміні пропонують створити ОТО на окупованих територіях Донбасу.

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