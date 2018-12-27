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В Минобороны подтвердили отсутствие потерь на Донбассе

Новости » Политика    27.12.2018 - 13:12
В Минобороны подтвердили отсутствие потерь на Донбассе
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

Боевики вчера 7 раз нарушили режим прекращения огня

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 26 декабря, зафиксировано 7 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Алексея Жуганова.

Как отмечается, в ходе обстрелов, российские оккупационные войска один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с общим расходом 2 мины.

На Донецком направлении было отмечено активизацию противника в районе населенных пунктов Красногоровка, Луганское, Пески, где оккупанты открыли огонь, применяя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие с направления населенных пунктов Старомихайлівка, Калиновка, террикона шахты Абакумова, находящихся на временно оккупированной территории Украины

Кроме того, на Мариупольском направлении боевики совершили обстрел позиции украинских военных, применяя минометы калибра 82 гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия вблизи населенного пункта Гнутове со стороны временно оккупированных поселков Пикузы и Верхньошироковское.

В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, по данным разведки, 26 декабря двух боевиков уничтожили, еще один был ранен.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли поселок Южное, в результате чего сгорели два дома.

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