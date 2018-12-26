Боевики обстреляли поселок Южное, - СЦКК

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики вели огонь из Горловки (шахта Гагарина) по позициям Объединенных сил

Украинская сторона СЦКК сообщает, что 24 декабря боевики обстреляли из стрелкового оружия большого калибра жилые дома поселка Южное. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

Сообщается, что боевики вели огонь из Горловки (шахта Гагарина) по позициям Объединенных сил.

"По оценке наблюдательной группы украинской стороны СЦКК, которая на следующий день на месте обстрела провела фотофиксацию, возгорания зданий началось в результате попадания бронебойно-зажигательных трассирующих выстрелов калибром 12,7 мм", - говорится в сообщении.

В результате пожара сгорели два жилых дома местных жителей. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Фото: последствия обстрелов (facebook.com/pressjfo)

"Но, учитывая, что через Южное и другие окрестные селения проходит водопровод Горловка-Торецьк, который обеспечивает централизованным водоснабжением на подконтрольной властям Украины территории около 43 тысяч жителей, из-за активных боевых действий российско-оккупационных войск происходит частое повреждение его участка, которая пересекает линию разграничения", - говорится в сообщении

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение минувших суток, 25 декабря боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Также в течение дня вторника, 25 декабря, боевики три раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. Был ранен один украинский военный.