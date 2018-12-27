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У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Новини » Політика    27.12.2018 - 13:12
У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі
Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Бойовики вчора 7 разів порушили режим припинення вогню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 26 грудня, зафіксовано 7 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Олексія Жуганова.

Як зазначається, в ході обстрілів, російські окупаційні війська один раз застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння з загальною витратою 2 міни.

На Донецькому напрямку було відмічено активізацію противника в районі населених пунктів Красногорівка, Луганське, Піски, де окупанти відкрили вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю з напрямку населених пунктів Старомихайлівка, Калинівка, терикону шахти Абакумова, що перебувають на тимчасово окупованій території України. 

Крім того, на Маріупольському напрямку бойовики здійснили обстріл позиції українських військових застосовуючи міномети 82 калібру гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброї поблизу населеного пункту Гнутове з боку тимчасово окупованих селищ Пікузи та Верхньошироківське. 

Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

Нагадаємо, за даними розвідки, 26 грудня двох бойовиків знищили, ще один був поранений.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли селище Південне, в результаті чого згоріли два будинки.

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