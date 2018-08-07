В Минобороны подтвердили информацию о трех раненых на Донбассе военных

За сутки на Донбассе не погиб ни один украинский военный

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 6 августа 2018 года, ранения получили трое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По данным Мотузяника, за 6 августа боевики 30 раз обстреливали позиции украинских войск, в свою очередь украинские военные 11 раз открывали огонь в ответ. За сутки на Донбассе не погиб ни один украинский военный. Вместе с тем, трое военных получили ранения.

Военные были ранены в результате обстрелов в районах Лебединского, Авдеевки и Марьинки, их направлено в военные госпитали в Покровске и Мариуполе. Также в Минобороны сообщили, что за 6 августа на Донбассе был ликвидирован один боевик, еще четверо ранены.

Напомним, ранее о трех пострадавших на Донбассе военных сообщали в штабе ООС.

Отметим, ранее сообщалось, что в июле по сравнению с июнем 2018 года миссия ОБСЕ зарегистрировала рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз или на более 200 единиц.