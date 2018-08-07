В Міноборони підтвердили інформацію про трьох поранених на Донбасі військових

За добу на Донбасі не загинув жоден український військовий

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 6 серпня 2018 року, поранення отримали троє українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За даними Мотузяника, за 6 серпня бойовики 30 разів обстрілювали позиції українських військ, у свою чергу українські військові 11 разів відкривали вогонь у відповідь. За добу на Донбасі не загинув жоден український військовий. Разом з тим, троє військових отримали поранення.

Військові були поранені внаслідок обстрілів в районах Лебединського, Авдіївки та Мар’їнки, їх направлено до військових госпіталів у Покровську і Маріуполі. Також у Міноборони повідомили, що за 6 серпня на Донбасі було ліквідовано одного бойовика, ще четверо поранено.

Нагадаємо, раніше про трьох постраждалих на Донбасі військових повідомляли у штабі ООС.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що у липні порівняно з червнем 2018 року місія ОБСЄ зареєструвала зростання кількості важкого озброєння і військової техніки у 8,5 разів або у понад 200 одиниць.