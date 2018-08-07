На Донбасі за добу поранено трьох українських військових

Бойовики за добу здійснили 30 обстрілів позицій сил ООС

У районі проведення операції об’єднаних сил (ООС) минулої доби, 6 серпня, було поранено трьох українських військових. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

Бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях військ ООС, у тому числі чотири рази із важкого озброєння. Прицільний вогонь противник вів із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

"Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв наші позиції біля Новолуганського та Лебединського із 82-мм мінометів, а захисники Авдіївки зазнали вогневого впливу із мінометів калібром 120 та 82 мм. Також ворог застосовував міномет калібром 120 мм по позиціях наших військ біля Гнутового", - повідомляють у ООС.

Упродовж поточної доби, 7 серпня, бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Лебединського та Широкиного. Важке озброєння при цьому не застосовувалося.

За даними розвідки, одного бойовика знищено, чотири дістали поранення.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Нагадаємо, порівняно з червнем 2018 року, у липні СММ ОБСЄ зареєструвала зростання кількості важкого озброєння і військової техніки у 8,5 разів або у понад 200 одиниць.