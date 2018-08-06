На Донбасі СММ ОБСЄ зареєструвала зростання кількості важкого озброєння у 8,5 разів

Розміщення цього озброєння на Донбасі є грубим порушенням Мінських домовленостей

Порівняно з червнем 2018 року, у липні Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зареєструвала зростання кількості важкого озброєння і військової техніки у 8,5 разів або у понад 200 одиниць. Про це повідомляє прес-служба операції об'єднаних сил.

Озброєння виявили на тимчасово окупованій території Донецької області, що є грубим порушенням Мінських домовленостей.

"Зокрема, зареєстровано до двох танкових батальйонів, два дивізіони самохідної артилерії, дивізіон буксируваних гаубиць, до ста одиниць ББМ, засоби протиповітряної оборони тощо. Така активність збройних формувань РФ призвела до різкого зростання кількості порушень режиму припинення вогню уздовж лінії розмежування", - повідомляють у ООС.

Українська сторона СЦКК відзначає зростання напруженості у зв'язку з постійним та демонстративним порушенням Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

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Нагадаємо, у зоні проведення ООС на Донбасі протягом минулої доби, 5 серпня 2018 року, поранення отримав один український військовий. Крім цього, з початку доби 6 серпня на Донбасі поранення отримав ще один український військовий, його було доправлено до Маріуполя у військовий госпіталь. Наразі стан здоров'я постраждалого задовільний.