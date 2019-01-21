В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

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21 января обстрелов на Донбассе не зафиксировано

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 20 января 2019 года, в результате боевых действий ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Максима Прауты.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, боевики выпустили по позициям украинских войск восемь мин калибром 82 мм.

"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий объединенных получил ранения. Сейчас ему оказывается необходимая помощь в одном из военных мобильных госпиталей", - сообщил Праута.

Вместе с тем, в Минобороны добавили, что сегодня, 21 января, обстрелов на Донбассе не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным пограничников, вчера пункты пропуска на Донбассе пересекли 28,7 тысяч человек и 3,6 тысяч транспортных средств.

Как писало РБК-Украина, уполномоченный украинского омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявлял, что представители РФ на Донбассе агитируют местных жителей получать российские паспорта.