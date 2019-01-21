У Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового

Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

21 січня обстрілів на Донбасі не зафіксовано

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 20 січня 2019 року, внаслідок бойових дій поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Максима Праути.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 16 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, бойовики випустили по позиціям українських військ вісім мін калібром 82 мм.

"Минулої доби, внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець об’єднаних отримав поранення. Наразі йому надається необхідна допомога в одному з військових мобільних госпіталів", - повідомив Праута.

Разом з тим, у Міноборони додали, що сьогодні, 21 січня, обстрілів на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними прикордонників, вчора пункти пропуску на Донбасі перетнули 28,7 тисяч осіб та 3,6 тисяч транспортних засобів.

Як писало РБК-Україна, уповноважений українського омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський заявляв, що представники РФ на Донбасі агітують місцевих мешканців отримувати російські паспорти.