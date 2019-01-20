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Представители РФ агитируют жителей Донбасса получать российские паспорта, - Лисянский

Новости » Политика    20.01.2019 - 17:26
Представители РФ агитируют жителей Донбасса получать российские паспорта, - Лисянский
Фото: Павел Лисянский (РБК-Украина)

По словам Лисянского, людей хотят втянуть в политическую манипуляцию

Представители Российской Федерации (РФ) на Донбассе агитируют людей получать российские паспорта. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

По словам Лисянского, агитируя людей получать российские паспорта РФ фактически берет на себя ответственность в войне на Донбассе.

"Недавно там был некто Николай Стариков. Он там проводил мероприятия и активно лоббировал, что жителям Донбасса надо предоставлять российские паспорта. Это был не единственный посыл для жителей Донбасса. Об этом во всех сепаратистских СМИ активно заявляют. Я в этом вижу, что людей хотят втянуть в политическую манипуляцию и в военный конфликт. Самый основной посыл в том, что РФ такими действиями фактически берет на себя ответственность в этой войне на Донбассе, хотя официально ее не признает", - рассказал он.

Лисянский отметил, что Украина будет защищать своих граждан и отстаивать их всеми средствами.

"Это технология РФ по ведению гибридной войны. Такими действиями РФ поэтапно признает свое участие в этой войне. Но наши граждане Украины останутся гражданами Украины. Мы будем их защищать и отстаивать всеми возможными и невозможными средствами", - добавил он.

Кроме того, представитель омбудсмена добавил, что подобные действия РФ не имеют юридической силы.

"Данные действия РФ фактически являются принуждением и не имеют юридической силы", - отметил Лисянский.

Напомним, ранее сообщалось, что Павел Лисянский направил в прокуратуру письмо с требованием расследовать последние случаи смерти на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. 

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