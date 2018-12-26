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В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном

Новости » Общество    26.12.2018 - 13:12
В Минобороны подтвердили информацию о пострадавшем на Донбассе военном
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

Боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксировано 5 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Алексея Жуганова.

Как отмечается, в ходе обстрелов, российские оккупационные войска 2 раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Вследствие боевых действий за прошедшие сутки один из украинских военных получил ранения", - сообщили в Минобороны.

Сообщается, на Луганском направлении в районе Крымского около 21 часа оккупанты открыли огонь. Применяя минометы 120-го и 82 калибра, крупнокалиберные пулеметы стреляли с направления населенных пунктов Донецкий и Сентяновка.

Также, в районе населенного пункта Новотошковское и Станице Луганской украинских военных обстреливали из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия со стороны временно не подконтрольных правительству Украины населенных пунктов Донецкий и Николаевка.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия опорные пункты украинских войск были обстреляны вблизи города Авдеевка на Донецком направлении.

Напомним, украинская сторона СЦКК сообщает, что 24 декабря боевики обстреляли из стрелкового оружия большого калибра жилые дома поселка Южное.

Ранее также стало известно, что на Донбассе возникли проблемы с водоснабжением 10 населенных пунктов.

На Донбассе немного вырос поток через пункты пропуска Украинских военных на Донбассе за сутки обстреливали 5 раз
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассвоенныеООС
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