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У Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 13:12
У Міноборони підтвердили інформацію про постраждалого на Донбасі військового
Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Бойовики 5 разів обстрілювали позиції ЗСУ

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 25 грудня, зафіксовано 5 разів обстрілів з боку проросійських бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Олексія Жуганова.

Як зазначається, в ході обстрілів, російські окупаційні війська 2 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Внаслідок бойових дій минулої доби один українських військових отримав поранення", - повідомили в Міноборони. 

Повідомляється, на Луганському напрямку в районі Кримського близько 21 години окупанти відкрили вогонь. Застосовуючи міномети 120-го та 82 калібру, великокаліберні кулемети стріляли з напрямку населених пунктів Донецький та Сентянівка.

Також, в районі населеного пункту Новотошківське та Станиці Луганської українських військових обстрілювали з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї з боку тимчасово не підконтрольних урядові України населених пунктів Донецький та Миколаївка. 

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї опорні пункти українських військ були обстріляні поблизу міста Авдіївка на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомляє, що 24 грудня бойовики обстріляли зі стрілецької зброї великого калібру житлові будинки селища Південне. 

Раніше також стало відомо, що на Донбасі виникли проблеми з водопостачанням 10 населених пунктів.

На Донбасі трохи збільшився потік через пункти пропуску Українських військових на Донбасі за добу обстрілювали 5 разів
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