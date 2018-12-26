На Донбассе возникли проблемы с водоснабжением у 10 населенных пунктов

Фото: водопровод под Торецком (facebook.com/oleksandrkuts1)

Донецкая фильтровальная станция обесточена

Из-за сложных погодных условий на Донбассе во вторник, 25 декабря, без электричества остались несколько объектов водоснабжения, вследствие чего по меньшей мере 10 населенных пунктов испытывают проблемы с водой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Вода Донбасса".

В частности, обесточена Донецкая фильтровальная станция из-за обрыва линий электропередачи в районе бывшего рынка "Господар". Вследствие этого перебои с водой возничкли в Авдеевке, Торецке, Славянске и других городах и поселках Донбасса.

"Ремонтные бригады приступят к восстановлению электроснабжения после получения разрешения на выполнение работ", - отметили в КП.

Первое время подача воды в Авдеевку в сектор многоэтажной застройки будет осуществляться по графику. Что же касается частного сектора, то из-за отсутствия технической возможности вода туда подаваться не будет.

Также на сегодня полностью остановлена подача воды в села Верхнеторецкое и Васильевку. Кроме того, обесточена водопроводная насосная станция №1 в Лимане, из-за чего подача воды прекращена половине потребителей.

Обесточены скважины сел Шишовка, Никишино, Мануйлово, Степановка, а также насосная станция третьего подъема Снежного, подача воды на город прекращена полностью.

В Славянске обесточены скважины № 28, 29, 37, 38 и насосная станция "Меловая", в результате чего уменьшился объем подачи воды по второму Донецкому водопроводу.

По словам заместителя руководителя ВГА Торецка Сергея Винника, Горловская фильтровальная станция останавливала работу из-за непогоды и обесточивания.

"С 20:30 вода поступает в городской резервуар, постепенно заполняется сеть. Полной стабилизации водоснабжения в большинстве районов ожидаем утром завтрашнего дня", - сообщил он.

Напомним, в результате ухудшения погодных условий в ночь на 25 декабря были обесточены 128 населенных пунктов.