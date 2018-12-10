В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 14 обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 9 декабря, в результате боевых действий ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 14 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, украинские военные 7 раз открывали огонь в ответ.

"Вследствие боевых действий за прошедшие сутки, к сожалению, один украинский защитник получил ранения. Военнослужащего доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 12 часов 10 декабря на Донбассе было зафиксировано 2 обстрела - на Донецком направлении. Потерь вследствие боевых действий от начала текущих суток среди украинских военных нет.

Напомним, ранее сообщалось, что линия разграничения на Донбассе наполовину не соответствует согласованной в Минске в сентябре 2014 года.

Также сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против девяти организаторов так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе.