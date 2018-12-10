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У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 13:43
У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 14 обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 9 грудня, внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 14 обстрілів з боку проросійських бойовиків, українські військові 7 разів відкривали вогонь у відповідь.

"Внаслідок бойових дій протягом минулої доби, на жаль, один український захисник отримав поранення. Військовослужбовця доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника - задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, зазначається, що станом на 12 годину 10 грудня на Донбасі було зафіксовано 2 обстріли - на Донецькому напрямку. Втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лінія розмежування на Донбасі наполовину не відповідає погодженій у Мінську у вересні 2014 року. 

Також повідомлялося, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили санкції проти дев'яти організаторів так званих "виборів" на окупованому Донбасі

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