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Линия разграничения на Донбассе наполовину не отвечает согласованной в Минске, - Марчук

Новости » Политика    10.12.2018 - 13:06
Линия разграничения на Донбассе наполовину не отвечает согласованной в Минске, - Марчук
Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

Марчук напомнил, что Дебальцево было захвачено вопреки минским соглашениям

На сегодняшний день линия разграничения на Донбассе наполовину не отвечает согласованной в Минске в сентябре 2014 года. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Он напомнил, что согласно минским соглашениям 2014 года согласованная линия разграничения была константой. Это означает, что стороны взяли обязательства не переходить в наступление.

"На сегодня де-факто линия столкновения наполовину не совпадает с линией, которую все согласовали. Вскоре после договоренностей захватили Дебальцево, захватили 1648 квадратных километров", - отметил Марчук.

Напомним, ранее Марчук заявил, что Украина предложит режим тишины на время зимних праздников.

Он также заявлял о гарантиях полной подготовки предложений по обмену пленными до 27 декабря. В частности, речь идет о возможном обмене 23 украинцев в российских тюрьмах на 23 россиян. Кроме того, украинская сторона предлагает обменять 66 человек из списка ОРДЛО на 19 украинцев, которых удерживают на оккупированном Донбассе.

 

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Новости Украины Евгений МарчукДонбасслиния разграничения
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