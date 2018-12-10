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Евросоюз ввел санкции против организаторов "выборов" в ОРДЛО

Новости » Политика    10.12.2018 - 10:30
Евросоюз ввел санкции против организаторов "выборов" в ОРДЛО
Фото: "выборы" на Донбассе (vk.com anna-news.info)

Под санкции Евросоюза попали еще девять человек

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против девяти организаторов так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, министры иностранных дел стран ЕС одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов в отношении девяти человек, которых считают ответственными за организацию "выборов" на оккупированном Донбассе. Решение о санкциях будет опубликовано в официальном журнале ЕС около полудня.

Евросоюз ввел санкции против организаторов &quot;выборов&quot; в ОРДЛО

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет предлагать ввести новые санкции против России после захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Он также отметил, что не видит консенсуса среди стран Евросоюза для новых санкций.

На прошлой неделе Литва приняла решение о введении национальных санкций против России. Вильнюс осудил захват украинских моряков, назвав его грубым нарушением международного права и серьезной угрозой международной и литовской национальной безопасности.

 

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Темы: Санкции против РФ
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