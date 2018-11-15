В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

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Вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 14 ноября 218 года, ранения получил один украинский военный, погибших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков, украинские военные 9 раз открывали огонь в ответ.

"В результате боевых действий один наш защитник получил ранения. Его доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Гуцуляка, по состоянию на 12:00 15 ноября на Донбассе уже зафиксировано 4 обстрела со стороны боевиков, потерь в результате боевых действий от начала текущих суток среди украинских военных нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что действующая власть Украины "не способна урегулировать ситуацию на Донбассе".

Добавим, сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал новый пакет санкций против причастных к проведению "выборов" на оккупированном Донбассе, а также украинских компаний, которые сотрудничают с РФ.