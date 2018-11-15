ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 13:02
В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном
Иллюстративное фото (пресс-центр АТОFacebook)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 14 ноября 218 года, ранения получил один украинский военный, погибших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов со стороны боевиков, украинские военные 9 раз открывали огонь в ответ.

"В результате боевых действий один наш защитник получил ранения. Его доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Гуцуляка, по состоянию на 12:00 15 ноября на Донбассе уже зафиксировано 4 обстрела со стороны боевиков, потерь в результате боевых действий от начала текущих суток среди украинских военных нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что действующая власть Украины "не способна урегулировать ситуацию на Донбассе".

Добавим, сегодня секретарь СНБО Александр Турчинов анонсировал новый пакет санкций против причастных к проведению "выборов" на оккупированном Донбассе, а также украинских компаний, которые сотрудничают с РФ.

Путин заявил, что действующие власти Украины "не способны урегулировать ситуацию на Донбассе" Красный Крест направил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь