У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Ілюстративне фото (прес-центр АТОFacebook)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 16 обстрілів з боку бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 14 листопада 218 року, поранення отримав один український військовий, загиблих немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 16 обстрілів з боку бойовиків, українські військові 9 разів відкривали вогонь у відповідь.

"Внаслідок бойових дій один наш захисник отримав поранення. Його доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я військовослужбовця - задовільний", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами Гуцуляка, станом на 12:00 15 листопада на Донбасі вже зафіксовано 4 обстріли з боку бойовиків, втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби серед українських військових немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що чинна влада України "не здатна врегулювати ситуацію на Донбасі".

Додамо, сьогодні секретар РНБО Олександр Турчинов анонсував новий пакет санкцій проти причетних до проведення "виборів" на окупованому Донбасі, а також українських компаній, які співпрацюють із РФ.