Минобороны планирует завершить разминирование территории воинской части в Балаклеи до конца года

Сейчас разминировали более половины от общей площади территории воинской части

Министерство обороны Украины планирует завершить работы по разминированию территории воинской части в г. Балаклея (Харьковская обл.), где весной прошлого года произошел пожар, вызвавший детонацию боеприпасов, до конца текущего года. Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос РБК-Украина.

Как сообщили в оборонном ведомстве, сейчас разминировали более половины от общей площади территории воинской части.

"Завершение работ по очистке территории воинской части А 1352 от взрывоопасных предметов, при благоприятных погодных условий, запланировано до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, общая площадь, которую занимает военная часть А 1352, составляет 688,1 га.

"По состоянию на 26 июля 2018 года силами групп разминирования Вооруженных сил Украины очищено от взрывоопасных предметов 410,2 га (59,6%)", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в марте 2017 года на военном складе в Балаклее произошел пожар, который вызвал детонацию боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия погиб 1 человек, еще четверо получили ранения. Были повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом, 22 объекты инфраструктуры и промышленности, 12 объектов социальной сферы, в том числе две школы и два детских сада. На восстановление Балаклеи выделили 100 млн гривен.

Впоследствии, в мае этого года, на территории арсенала в Балаклее из-за возгорания сухой травы произошли единичные взрывы неутилизированных боеприпасов.