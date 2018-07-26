Міноборони планує завершити розмінування території військової частини у Балаклії до кінця року

Новини Надзвичайні події 26.07.2018 - 19:42
Фото: наслідки травневої пожежі в Балаклії (dsns.gov.ua)
Фото: наслідки травневої пожежі в Балаклії (dsns.gov.ua)

Наразі розміновано більше половини від загальної площі території військової частини

Міністерство оборони України планує завершити роботи із розмінування території військової частини у м. Балаклія (Харківська обл.), де навесні минулого року сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів, до кінця поточного року. Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит РБК-Україна. 

Як повідомили в оборонному відомстві, наразі розміновано більше половини від загальної площі території військової частини. 

"Завершення робіт з очищення території військової частини А 1352 від вибухонебезпечних предметів, за сприятливих погодних умов, заплановано до кінця поточного року", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначили у міністерстві, загальна площа, яку займає військова частина А 1352, становить 688,1 га. 

"Станом на 26 липня 2018 року силами груп розмінування Збройних сил України очищено від вибухонебезпечних предметів 410,2 га (59,6%)", - повідомили у відомстві. 

Нагадаємо, у березні 2017 року на військовому складі в Балаклії сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів. У результаті надзвичайної події загинула 1 особа, ще четверо отримали поранення. Були пошкоджені 265 будівель, в тому числі 231 житловий будинок, 22 об'єкти інфраструктури та промисловості, 12 об'єктів соціальної сфери, в тому числі дві школи і два дитячих садки. На відновлення Балаклії виділили 100 млн гривень. 

Згодом, у травні цього року, на території арсеналу в Балаклії через загорання сухої трави відбулися поодинокі вибухи неутилізованих боєприпасів

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Теги:  Міністерство оборони України,  разминирование,  Балаклея  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС