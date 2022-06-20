UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны оценили риск нападения российских войск со стороны Беларуси и Приднестровья

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны (facebook com ganna maliar)
Автор: Елизавета Драбкина

Риск нападения оккупационных войск со стороны Беларуси и Приднестровья существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу министра обороны Анну Маляр в эфире телеканала "Рада".

"Риск использования как территории Беларуси, так и Приднестровского региона Молдовы безусловно есть и его рассматривают", - сказала Маляр о вероятности нападения российских войск.

Заместитель министра обороны отметила, что Россия использует территорию Беларуси, чтобы осуществлять агрессию и наносить ракетные удары. Также оккупационные войска держат там свои резервы под видом учений. Территорию еще используют как базу для лечения раненых.

Как сообщалось ранее, лидер белорусского режима Александр Лукашенко рассказал, в каком случае Беларусь может ударить по Киеву.

Напомним, в МВД считают маловероятным наступление белорусской армии на Украину без военной поддержки РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПриднестровьеВойна России против Украины