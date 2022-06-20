В Минобороны оценили риск нападения российских войск со стороны Беларуси и Приднестровья

Риск нападения оккупационных войск со стороны Беларуси и Приднестровья существует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу министра обороны Анну Маляр в эфире телеканала "Рада".
"Риск использования как территории Беларуси, так и Приднестровского региона Молдовы безусловно есть и его рассматривают", - сказала Маляр о вероятности нападения российских войск.
Заместитель министра обороны отметила, что Россия использует территорию Беларуси, чтобы осуществлять агрессию и наносить ракетные удары. Также оккупационные войска держат там свои резервы под видом учений. Территорию еще используют как базу для лечения раненых.
Как сообщалось ранее, лидер белорусского режима Александр Лукашенко рассказал, в каком случае Беларусь может ударить по Киеву.
Напомним, в МВД считают маловероятным наступление белорусской армии на Украину без военной поддержки РФ.