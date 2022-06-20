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У Міноборони оцінили ризик нападу російських військ з боку Білорусі та Придністров'я

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Україна, Понеділок 20 червня 2022 18:46
У Міноборони оцінили ризик нападу російських військ з боку Білорусі та Придністров'я Фото: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони (facebook com ganna maliar)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ризик нападу окупаційних військ з боку Білорусі та Придністров'я існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телеканалу "Рада".

"Ризик використання як території Білорусі, так і Придністровського регіону Молдови безумовно є і його розглядають", - сказала Маляр щодо ймовірності нападу російських військ.

Заступниця міністра оборони зауважила, що Росія використовує територію Білорусі, щоб здійснювати агресію і завдавати ракетні удари. Також окупаційні війська тримають там свої резерви під виглядом навчань. Територію ще використовують як базу для лікування поранених.

Як повідомлялося раніше, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко розповів, в якому випадку Білорусь може вдарити по Києву.

Нагадаємо, у МВС вважають малоймовірним наступ білоруської армії на Україну без військової підтримки РФ.

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