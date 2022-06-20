У Міноборони оцінили ризик нападу російських військ з боку Білорусі та Придністров'я

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в ефірі телеканалу "Рада" .

"Ризик використання як території Білорусі, так і Придністровського регіону Молдови безумовно є і його розглядають", - сказала Маляр щодо ймовірності нападу російських військ.

Заступниця міністра оборони зауважила, що Росія використовує територію Білорусі, щоб здійснювати агресію і завдавати ракетні удари. Також окупаційні війська тримають там свої резерви під виглядом навчань. Територію ще використовують як базу для лікування поранених.