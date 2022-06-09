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Минобороны назвало основные цели в вооружении Украины: полный список

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина получила довольно значительное количество военной помощи от партнеров. Но сейчас наша страна срочно нуждается в тяжелом вооружении, включая РСЗО, боевые самолеты и средства ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Минобороны Алексея Резникова в Facebook.

По его словам, цели Минобороны следующие:

  • получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним;
  • обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца (пушки изношены, снаряды не производятся или их очень мало) на платформы, которые распространены в странах НАТО и снабжены боеприпасами;
  • договориться с партнерами о переходе к поставкам не в виде отдельных платформ, а в виде целостных подразделений, которые сразу готовы к выполнению боевых задач (organic unit). Это значительно повысит эффективность на поле боя;
  • привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление. Следует учитывать, что советская техника преимущественно является устаревшей и требует приведения в боевое состояние. А от партнеров мы пока получаем достаточно легкую броню, не всегда с оружием.
  • получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба.

Напомним, недавно в Минобороны сообщили, чего Украине не хватает для победы над российской армией.

Также там объяснили, почему нельзя говорить об оружии от партнеров.

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Министерство обороны УкраиныАлексей РезниковВоенная помощь