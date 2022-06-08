В Минобороны сообщили, чего Украине не хватает для победы

Украине не хватает тяжелого вооружения для победы над российской армией. Все в стране работают над тем, чтобы оружие появилось как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"У украинской армии есть профессионализм, есть мотивация, но нам действительно не хватает тяжелого вооружения, чтобы одержать победу над врагом - армией РФ", - заявила заместитель министра.

Маляр сказала, что о нуждах армии сообщают и Владимир Зеленский, и Офис президента, и Министерство обороны Украины.

Также в Украине развернута большая работа с гражданским обществом, которое помогает работать с западными странами.

"Украина ведет мощную кампанию на всех возможных уровнях, чтобы быстрее получить это тяжелое вооружение, которое нам необходимо уже сейчас", - добавила Маляр.