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В Минобороны сообщили, чего Украине не хватает для победы

Новина українською →
Украина, Среда 08 июня 2022 19:17
В Минобороны сообщили, чего Украине не хватает для победы Фото: Анна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: РБК-Украина

Украине не хватает тяжелого вооружения для победы над российской армией. Все в стране работают над тем, чтобы оружие появилось как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"У украинской армии есть профессионализм, есть мотивация, но нам действительно не хватает тяжелого вооружения, чтобы одержать победу над врагом - армией РФ", - заявила заместитель министра.

Маляр сказала, что о нуждах армии сообщают и Владимир Зеленский, и Офис президента, и Министерство обороны Украины.

Также в Украине развернута большая работа с гражданским обществом, которое помогает работать с западными странами.

"Украина ведет мощную кампанию на всех возможных уровнях, чтобы быстрее получить это тяжелое вооружение, которое нам необходимо уже сейчас", - добавила Маляр.

Как отметили в Минобороны, оккупанты готовятся к новым атакам на украинскую армию. Они усиливают свое присутствие на Запорожском, Харьковском направлениях и во временно оккупированном Крыму.

Кроме этого, Россия нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге Украины.

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