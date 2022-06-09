Міноборони назвало основні цілі в озброєнні України: повний список

отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;
забезпечити повне заміщення деяких існуючих калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виробляються або їх дуже мало) на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами;
домовитись з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань (organic unit). Це значно підвищить ефективність на полі бою;
залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ. Слід враховувати, що радянська техніка переважно є застарілою і потребує приведення до бойового стану. А від партнерів ми поки отримуємо достатньо легку броню, не завжди зі зброєю.
отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.