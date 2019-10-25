В Минобороны назвали приоритеты нового формата сотрудничества с НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам Загороднюка, первым приоритетом нового формата отношений станет переход украинской армии на натовские стандарты.

"Мы меняем структуру Генштаба, пересматривается функционал, пересматриваются сами органы. Параллельно продолжается разработка новых отечественных уставов на базе STANAG. Будет дорожная карта, план, после выполнения которого мы сможем говорить, что достигли полной оперативной совместимости с НАТО", - сообщил глава Минобороны.

Вторым приоритетом Загороднюк назвал систему управления военной карьерой и управления персоналом.

"Наша задача - усиливать наши способности, точнее, их строить. Этим мы и занимаемся. Это наша стратегия, наш флот и береговая оборона, подготовка войск, наращивание возможностей", - сказал Загороднюк.

Также министр обороны отметил, что новый формат сотрудничества с Альянсом будет утвержден в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Литва и Канада усилят сотрудничество с Украиной в оборонной сфере. В частности, будет усилено практическое сотрудничество путем продолжения реализации совместных программ помощи, направленных на наращивание оперативных возможностей Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, РБК-Украина сообщало, что на следующей неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Украину. Во время визита Столтенберг выступит в Верховной раде.