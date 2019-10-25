У Міноборони назвали пріоритети нового формату співробітництва з НАТО

Міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав перехід української армії на стандарти НАТО і військову освіту головними пріоритетами нового формату співпраці з Альянсом. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

За словами Загороднюка, першим пріоритетом нового формату відносин стане перехід української армії на натівські стандарти.

"Ми змінюємо структуру Генштабу, переглядається функціонал, переглядаються самі органи. Паралельно триває розробка нових вітчизняних статутів на базі STANAG. Буде дорожня карта, план, після виконання якого ми зможемо говорити, що досягли повної сумісності з НАТО", - повідомив глава Міноборони.

Другим пріоритетом Загороднюк назвав систему управління військовою кар'єрою і управління персоналом.

"Наше завдання - посилювати наші здібності, точніше, їх будувати. Цим ми і займаємося. Це наша стратегія, наш флот і берегова оборона, підготовка військ, нарощування можливостей", - сказав Загороднюк.

Також міністр оборони зазначив, що новий формат співпраці з Альянсом буде затверджений найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва і Канада посилять співпрацю з Україною в оборонній сфері. Зокрема, буде посилено практичне співробітництво шляхом продовження реалізації спільних програм допомоги, спрямованих на нарощування оперативних можливостей Збройних сил України.

Крім цього, РБК-Україна повідомляло, що наступного тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідає Україну. Під час візиту Столтенберг виступить у Верховній раді.