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Украина предложила НАТО изменить формат сотрудничества

Новости » Общество    25.10.2019 - 17:39
Украина предложила НАТО изменить формат сотрудничества
Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу изменить формат сотрудничество между Украиной и Альянсом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Загороднюка в Facebook.

Такое предложение министр обороны Украины сделал во время визита в штаб-квартиру НАТО, где прошла встреча членов Альянса на уровне глав оборонных ведомств участников.

"Состоялась короткая, но содержательная беседа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Востоке Украины, Черном и Азовском морях, которая вызывает беспокойство. Рассказал о приоритетах и наше желание сделать формат сотрудничества более практичным, в частности, в вопросах поддержки украинского военно-морского флота и помощи в модернизации вооруженных сил", - сообщил Загороднюк.

Украина предложила НАТО изменить формат сотрудничества

Фото: встреча Загороднюка и Столтенберга (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг 30-31 октября с визитом посетит Украину. В частности, в рамках визита он выступит в Верховной раде.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина договорилась об усилении сотрудничества в оборонной сфере с Литвой и Канадой. По словам Загороднюка, Литва и Канада усилят практическое сотрудничество в оборонной сфере путем продолжения реализации совместных программ помощи, направленных на наращивание оперативных возможностей Вооруженных сил Украины.

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