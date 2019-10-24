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Литва и Канада усилят сотрудничество с Украиной в оборонной сфере

Новости » Общество    24.10.2019 - 20:45
Литва и Канада усилят сотрудничество с Украиной в оборонной сфере
Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк провел встречу с представителями Литвы и Канады в штаб-квартире НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в рамках визита в штаб-квартиру НАТО обсудил с представителями Литвы и Канады вопрос сотрудничества в оборонной сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сообщается, что Загороднюк провел встречу с главой Минобороны Литвы Раймундасом Кароблисом и заместителем министра обороны Канады Гордоном Веннером.

"Партнеры подтвердили заинтересованность в усилении практического сотрудничества в оборонной сфере путем продолжения реализации совместных программ помощи, направленных на наращивание оперативных возможностей Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина надеется на усиление сотрудничества с Эстонией в обороне. В частности, Украина будет сотрудничать с Эстонией по вопросу реабилитации раненых украинских военных.

Также РБК-Украина сообщало, что в Минобороны идет процесс разработки новой концепции территориальной обороны. В новой концепции будет важным использование опыта эстонских коллег.

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Новости Украины Министерство обороны РФЛитваКанадаоборонная сфера
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