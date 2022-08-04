В Минобороны об отчете Amnesty International: анализ жертвы без учета действий насильника

Украина стала не только жертвой агрессии, но и жертвой собственной открытости. Отчет Amnesty International искажает картину реальности, анализируя действия Украины без рассмотрения поступков России, государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместительницу министра обороны Украины Анну Маляр во время брифинга .

Она отметила, что такие исследования, как отчет Amnesty International, не учитывают ряд факторов. Например, то, что россияне используют тактику захвата населенных пунктов.

"И пока мы будем ждать росиян в поле, как нам некоторые советуют, они просто займут все наши дома. Поэтому наши города и села укрепляются и обороняются от государства-преступника, которым является РФ, и фактически от захватчика. По принципу достижения наибольшей эффективности происходит размещение подразделений ПВО для прикрытия неба над населенными пунктами", - сказала Маляр.

Она отметила, что Силы обороны Украины совместно с военными администрациями регулярно проводят эвакуацию гражданских. Хотя не все жители соглашаются выезжать.

Заместитель министра обороны добавила, что для получения корректного и объективного результата исследования важны методы и подходы к анализу изложенной информации.

"Когда в тексте о действиях ВСУ во время войны нет действий врага, это похоже на анализ действий жертвы без анализа действий вооруженного насильника, то есть получить объективные выводы просто невозможно", - подчеркнула она.

При этом Украина понимает, что Россия не допускает международные организации ни на собственные территории, ни на оккупированные. Так, они не могут увидеть реальный фактаж.

"Сейчас Украина не только жертва агрессии, но и жертва собственной открытости, потому что подобные отчеты искажают реальную картину агрессии, которая совершается на территории Украины с 2014 года", - сказала Маляр.

Она добавила, что в отчете нет ничего об условиях обороны Украины. Таким образом, нет и хронологии событий - что преступление совершает РФ, а Украина защищает свою землю.

Маляр подчеркнула, что страна-агрессор игнорирует любые правила и международные нормы.

"В такой ситуации встает вопрос объективности любого расследования, если мы говорим лишь о действиях жертвы. Важно вспомнить Бучу, чтобы исследование было объективным и показать хотя бы на этом примере преступления РФ. Но самое страшное в таких отчетах это то, что они нарушают вес преступлений", - сказала она.

Заместитель министра обороны добавила, что после Второй мировой войны самым страшным преступлением является преступление агрессии. И в такой ситуации первичными должны быть не советы ВСУ, которые защищают Европу, а требования к России остановить агрессию, от которой погибли уже тысячи мирных жителей. Она отметила, что Россия не остановится на территории Украины.

"Поэтому Украина открыта для расследований и мы их проводим, но ключевым вниманием мира должны становиться действия РФ, которые являются угрозой для всего мира", - отметила Маляр.

Заявление Amnesty International

Правозащитная организация опубликовала отчет о войне в Украине, в котором готовилось о том, что ВСУ во время отражения атак россиян подвергают опасности гражданское население.

Отмечалось, что украинские защитники якобы создают базы и размещают вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах. При этом эвакуация в таких населенных пунктах якобы не проводилась.

Реакция украинской власти