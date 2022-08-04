У Міноборони про звіт Amnesty International: аналіз жертви без врахування дій ґвалтівника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України Ганну Маляр під час брифінгу .

Вона зазначила, що такі дослідження, як звіт Amnesty International, не враховують низку факторів. Наприклад, те, що росіяни використовують тактику захоплення населених пунктів.

"І поки ми будемо чекати росіян у полі, як нам дехто радить, вони просто займуть всі наші будинки. Тому наші міста та села укріплюються та обороняються від держави-злочинця, яким є РФ, і фактично від загарбника. За принципом досягнення найбільшої ефективності відбувається розміщення підрозділів ППО для прикриття неба над населеними пунктами", - сказала Маляр.

Вона зазначила, що Сили оборони України спільно з військовими адміністраціями регулярно проводять евакуацію цивільних. Хоча не всі жителі погоджуються виїжджати.

Заступниця міністра оборони додала, що для отримання коректного та об'єктивного результату дослідження важливі методи та підходи до аналізу викладеної інформації.

"Коли у тексті про дії ЗСУ під час війни немає дій ворога, це схоже на аналіз дій жертви без аналізу дій озброєного гвалтівника, тобто отримати об'єктивні висновки просто неможливо", - підкреслила вона.

При цьому Україна розуміє, що Росія не допускає міжнародні організації ні на власні території, ні на окуповані. Так, вони не можуть побачити реальний фактаж.

"Зараз Україна не лише жертва агресії, але й жертва власної відкритості, бо подібні звіти спотворюють реальну картину агресії, яка вчиняється на території України з 2014 року", - сказала Маляр.

Вона додала, що у звіті немає нічого про умови оборони України. Таким чином, немає й хронології подій - що злочин вчиняє РФ, а Україна боронить свою землю.

Маляр наголосила, що країна-агресор ігнорує будь-які правила та міжнародні норми.

"У такій ситуації постає питання об'єктивності будь-якого розслідування, якщо ми говоримо лише про дії жертви. Важливо згадати Бучу, Маріуполь, щоб дослідження було об'єктивним і показати хоча б на цьому прикладі злочини РФ. Але найстрашніше в таких звітах це те, що вони порушують вагу злочинів", - сказала вона.

Заступниця міністра оборони додала, що після Другої світової війни найстрашнішим злочином є злочин агресії. І у такій ситуації первинними мусять бути не поради ЗСУ, які боронять Європу, а вимоги до Росії зупинити агресію, від якої загинули вже тисячі мирних жителів. Вона зазначила, що Росія не зупиниться на території України.

"Тому Україна відкрита для розслідувань і ми їх проводимо, але ключовою увагою світу мають ставати дії РФ, які є загрозою для всього світу", - зазначила Маляр.

Заява Amnesty International

Правозахисна організація опублікувала звіт про війну в Україні, у якому готовилось про те, що ЗСУ під час відбиття атак росіян наражають на небезпеку цивільне населення.

Зазначалось, що українські захисники нібито створюють бази та розміщують озброєння у житлових районах, у тому числі школах і лікарнях. При цьому евакуація у таких населених пунктах нібито не проводилася.

Реакція української влади