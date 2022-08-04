Подоляк обвинил Amnesty International в распространении пропаганды и дискредитации ВСУ

Правозащитники Amnesty International своими заявлениями о якобы размещении позиций ВСУ в жилых районах дискредитируют Украину и распространяют российскую пропаганду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

Он заявил, что наибольшую угрозу для украинцев представляет российская армия. Украинские воины защищают свой народ и землю, а жизнь мирных жителей для них является приоритетом. Поэтому в прифронтовых населенных пунктах проводится эвакуация.

Подоляк отметил, что Россия пытается сорвать поставки вооружения Украине и использует для этого всю сеть агентов.

"Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде", - отметил Подоляк.

Что этому предшествовало?

Напомним, правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной отчет о войне в Украине. В нем говорилось о том, что ВСУ во время отражения атак российских оккупантов подвергают опасности гражданское население.

Украинские военные якобы создают базы и размещают вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах. При этом эвакуация в таких населенных пунктах не проводилась.