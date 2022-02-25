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У Міноборони назвали фейком захоплення російськими бойовиками авто ЗСУ

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 10:31
У Міноборони назвали фейком захоплення російськими бойовиками авто ЗСУ Фото: Міністерство оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони спростували інформацію про захоплення російськими окупантами автомобілів ЗСУ. Виявилося, що це були українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

"Автомобілі зупинені. Як з'ясувалося, це не ті авто ЗСУ, які пропали під Сумами, а ідентичні", - написала заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили, що російські війська захопили два автомобілі ЗСУ і рушили до центру міста.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до Києва зайшли диверсійні групи російської армії. Він закликав жителів столиці дотримуватися комендантської години.

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