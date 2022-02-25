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В Киев зашли диверсионные группы, жителей столицы просят соблюдать комендантский час

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 01:13
В Киев зашли диверсионные группы, жителей столицы просят соблюдать комендантский час Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев зашли диверсионные группы российской армии. Он призвал жителей столицы соблюдать комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к украинцам.

"Имеем информацию, что в Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому, я очень прошу киевлян, соблюдать правила комендантского часа", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что остается в правительственном квартале вместе со всеми, кто нужен для работы центральной власти.

Напомним, в Украине продолжаются столкновения с российскими военными на ключевых позициях, включая районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события из-за вторжения России - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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