В Минобороны констатировали отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе

Фото: украинские военные (turchynov.com)

Вчера на Донбассе было зафиксировано семь обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 17 декабря 2018 года, потерь в рядах украинских войск нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано семь обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Потерь в результате боевых действий за прошедшие сутки среди украинских военнослужащих нет.

Кроме того, Гуцуляк отметил, что по состоянию на 12 часов 18 декабря на Донбассе уже зафиксировано 4 обстрела со стороны боевиков. Потерь от начала этих суток в рядах ООС нет.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики 16 декабря обстреляли участок разведение сил в районе Золотого (Луганская область).

Также сообщалось, что в Торецке Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения. Город с 16 декабря без воды, нет гарантий безопасности для работ в серой зоне. Как известно, водоснабжение в Торецке и соседних поселках отсутствует из-за порыва водопровода в результате боевых действий.