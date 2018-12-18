Фото: боевик на Донбассе (facebook.com-abazia)

Боевики осуществляли обстрелы из минометов и пулеметов

Боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого (Луганская область). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Так, в штабе, со ссылкой на отчет ОБСЕ от 17 декабря, сообщают, что днем 16 декабря, осуществляя патрулирование в Золотом‑2, наблюдатели слышали 30 взрывов, оцененных как минометный огонь и разрывы минометных выстрелов. Кроме того, наблюдатели миссии зафиксировали около 40 очередей из крупнокалиберного пулемета - все в пределах 6-8 км на юг.

"По оценке наблюдателей миссии, все обстрелы осуществлялись на участке разведения в районе Золотого", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря в Луганской области в результате обстрела боевиков был поврежден водопровод, это привело к прекращению водоснабжения в Золотом, город остался без воды.

Как писало РБК-Украина, летом в районе Золотого боевики подбили автомобиль с военными, в результате чего погиб один военнослужащий и еще один получил ранения.