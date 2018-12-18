У Міноборони констатували відсутність втрат серед українських військових на Донбасі

Фото: українські військові (turchynov.com)

Вчора на Донбасі було зафіксовано сім обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 17 грудня 2018 року, втрат у лавах українських військ немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано сім обстрілів з боку проросійських бойовиків. Втрат внаслідок бойових дій протягом минулої доби серед українських військовослужбовців немає.

Крім того, Гуцуляк зазначив, що станом на 12 годину 18 грудня на Донбасі вже зафіксовано 4 обстріли з боку бойовиків. Втрат від початку цієї доби у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики 16 грудня обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого (Луганська область).

Також повідомлялося, що у Торецьку Донецької області оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня через відсутність централізованого водопостачання. Місто з 16 грудня без води, немає гарантій безпеки для робіт у сірій зоні. Як відомо, водопостачання в Торецьку і сусідніх селищах відсутнє через порив водопроводу в результаті бойових дій.