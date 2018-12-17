В Торецке объявили чрезвычайную ситуацию

Иллюстративное фото (dzerghinsk.org)

Город со вчерашнего вечера без воды, нет гарантий безопасности для работ в серой зоне

В Торецке Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что по состоянию на 17 декабря без централизованного водоснабжения остаются 42 813 человека. Сегодня на заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение объявить чрезвычайную ситуацию местного уровня.

На данный момент забор питьевой воды возможен из водопроводного узла в резервуаре, а также в поселке Новгородское. Дополнительно есть 7 колодцев питьевой воды, расположенных в частном секторе.

Также сообщается, что для выявления места порыва и проведения ремонта до сих пор не представлены гарантии безопасности на аварийном участке водопровода в серой зоне. С завтрашнего утра в Торецке запланирован подвоз питьевой и технической воды.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе без воды остались Торецк и соседние поселки. Вчера в 22:00 поступила информация о порыве на водопроводе "Горловка - Торецк", в результате чего Горловской фильтровальной станции № 2 остановили ​​подачу воды.

Отметим, до этого стало известно, что боевики на линии разграничения пытались подорвать водопровод Северский Донец - Донбасс.