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В Минобороны Китая заявили, что никогда не потерпят независимости Тайваня

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Пекин, Четверг 10 марта 2022 08:46
В Минобороны Китая заявили, что никогда не потерпят независимости Тайваня Фото: в Минобороны Китая заявили, что никогда не потерпят независимости Тайваня (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны Китая заявили, что никогда не будут терпеть независимости Тайваня. Добавив, что этот вопрос является лишь "внутренним".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

"Китайские военные никогда не подвергнутся "сепаратистским актам независимости Тайваня" и вмешательству внешних сил", - сказал официальный представитель Минобороны Ву Цянь.

По его словам, военные учения в Тайване направлены не против соотечественников, а скорее на "сепаратистскую деятельность" и иностранное вмешательство.

"Сепаратистская деятельность руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня и сговор с внешними силами является основной причиной нынешней напряженности и беспорядков в Тайваньском проливе", - заявил Ву Цянь.

Он отметил, что "тайваньский вопрос" якобы является внутренним делом Китая и не терпит вмешательства извне.

"Чем больше США и Япония поднимают шум по тайваньскому вопросу, тем более жесткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - добавил Ву Цянь.

Напомним, 24 февраля Китай направил в зону противовоздушной обороны Тайваня 39 боевых самолетов. В Тайване выразили обеспокоенность и назвали это вторым по величине вторжением китайских самолетов за всю историю.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин назвал полеты китайских военных над Тайванем репетицией перед вторжением.

Отметим, недавно в Тайване заявили, что изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

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