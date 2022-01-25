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Китай направил в сторону Тайваня 39 самолетов

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Тайвань, Вторник 25 января 2022 02:18
Автор: Наталья Скороход

Китай направил в зону противовоздушной обороны Тайваня 39 боевых самолетов. В Тайване выразили обеспокоенность и назвали это вторым по величине вторжением китайских самолетов за всю историю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Министерство обороны Тайваня сделало заявление по поводу самолетов, которые Китай отправил в сторону острова. Там заявили, что китайские самолеты вошли в Адиз, что стало вторым по величине вторжением после 2 октября.

В ответ Тайвань отправил свои самолеты, чтоб следить за действиями китайских гостей и активировали свои зенитно-ракетные системы.

Среди китайских самолетов были 24 истребителя J-16 (те, которые Пекин чаще всего использует для испытаний противовоздушной обороны Тайваня), 10 истребителей J-10 и бомбардировщик H-6, способный нести ядерное оружие.

Напомним, что США и Япония обсудили угрозу Китая Тайваню. Обе страны обеспокоены.

Ранее сообщалось, что Тайвань просит Китай избегать войны. Об этом заявила президент Тайваня.

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