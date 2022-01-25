Китай направил в сторону Тайваня 39 самолетов

Китай направил в зону противовоздушной обороны Тайваня 39 боевых самолетов. В Тайване выразили обеспокоенность и назвали это вторым по величине вторжением китайских самолетов за всю историю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Министерство обороны Тайваня сделало заявление по поводу самолетов, которые Китай отправил в сторону острова. Там заявили, что китайские самолеты вошли в Адиз, что стало вторым по величине вторжением после 2 октября.

В ответ Тайвань отправил свои самолеты, чтоб следить за действиями китайских гостей и активировали свои зенитно-ракетные системы.