Полеты китайских военных над Тайванем прокомментировал Пентагон: "Похоже на репетицию"
Пентагон прокомментировал полеты китайских военных над Тайванем. По мнению министра обороны США Ллойда Остина, такие маневры Китая похожи на репетицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Остин заявил в субботу, что полеты китайских военных в районе Тайваня выглядят как "репетиции".
"Я не хочу строить догадки, но, конечно... это очень похоже на репетиции", - сказал Остин, выступая на конференции в Калифорнии.
Это значит, что военно-учебные полеты военных Китая могут быть репетицией потенциальных операций, что несет опасность Тайваню.
Напомним, что США обеспокоены возможным вторжения Китая на территорию Тайваня. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это катастрофическим решением со стороны Китая.
Ранее сообщалось, что США и Евросоюз сделали совместное заявление о действиях Китая в Тайваньском проливе. Стороны выразили обеспокоенность и отметили, что ситуация влияет на безопасность в мире.