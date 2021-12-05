Полеты китайских военных над Тайванем прокомментировал Пентагон: "Похоже на репетицию"

Пентагон прокомментировал полеты китайских военных над Тайванем . По мнению министра обороны США Ллойда Остина, такие маневры Китая похожи на репетицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Остин заявил в субботу, что полеты китайских военных в районе Тайваня выглядят как "репетиции".

"Я не хочу строить догадки, но, конечно... это очень похоже на репетиции", - сказал Остин, выступая на конференции в Калифорнии.